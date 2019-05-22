Обман сплошь и рядом. Дочь премьера учится не в Бишкеке, а в США

Младшая дочь премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева Саадат учится в колледже Diablo Valley в США, а не в Международном университете «Ала-Тоо» в Бишкеке, как сообщала ранее пресс-служба правительства.
Накануне пресс-служба Мухаммедкалыя Абылгазиева распространила сообщение, где подробно рассказала обо всех родственниках премьер-министра, а также кто и чем занимается.
При этом упоминается, что Мухаммедкалый Абылгазиев воспитывает четверых детей. Трое из них являются студентами: старшая дочь Ажар обучается в Американском университете Центральной Азии, вторая — Саадат — в Международном университете «Ала-Тоо». Там же учится и сын главы кабмина Абир. Младший сын Кайрат посещает детский сад.
Выяснилось, что информация не соответствует действительности.
Пользователи соцсетей выкладывают фотографии, где отмечают дочь Саадат Дуйшекееву. Среди них есть совместный снимок студентов американского колледжа. На фото, кроме дочери премьер-министра, отмечены другие учащиеся. На их страницах в соцсетях отмечено место учебы — колледж Diablo Valley.
Стало известно, что в этом году Саадат Дуйшекеева окончит учебу в колледже. Она учится на последнем курсе.
На официальной странице учебного заведения указаны расценки на учебу. Кроме того, существует множество агентств по организации поступления и обучения в зарубежных вузах. Обучение в указанном колледже стоит примерно $23,5 тысячи (около 1,6 млн.сомов) в год.
Стоит отметить, что в декларации в 2018 году Абылгазиев указал, что его доход составляет 2 миллиона 367 тысяч сомов.
Источник: factcheck.kg
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