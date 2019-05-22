Вы пришли защищать лекарственный бизнес?

С тех пор как Космосбек Чолпонбаев пришел на должность, сфера здравоохранения движется в непонятном направлении, нет какого-либо прогресса.

Не успел он начать «реформы», как наткнулся на митинги и пикеты врачей, затея провалилась.

Помнится, что думающий только о бизнесе министр купил дорогой внедорожник за счет иностранного гранта, чем запятнал имя всего правительства. Да и зарплата врачей не повысилась до обещанных 30 тысяч сомов. К слову, народу стало бы немного легче, если бы в эту отрасль внедрили бы цифровизацию, что инициируется президентом. Потому что каждый третий гражданин ежедневно нуждается в медицинской помощи. К сожалению, господин Космосбек не работает в этом направлении. Оставшийся со времен СССР сервис, завязанный на бумагах, до сих пор сохраняется. Именно поэтому люди вынуждены простаивать в очередях, мучиться. Нет надежды на правительство, президент должен принять меры в этом направлении.

- Космосбек Сариевич, вас характеризуют как человека, который с космоса приземлился в Министерство здравоохранения. Правда ли то, что вы пришли на эту должность защищать бизнес тех, кто продает лекарства? Чем закончилась история с семейными врачами, которых вы разозлили? Поговаривают, что в ближайшие дни будут кадровые перестановки в кабинете министров и вас отправят в отставку вместе с тремя министрами. Готовы ли к этому?

Источник: газета «Мантыш» №16 от 21.05.2019 / стр. 2, gezitter. org