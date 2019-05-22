Если бы вы были чисты, то не посадили бы вашего советника Качкыналиева, не так ли?

Сегодняшняя власть приступила к расследованию еще одного долгожданного общественностью дела, постепенно отправляя за решетку тех, кто расстелил красную ковровую дорожку, провожая криминального авторитета Азиза Батукаева.

Говорят, очередь дошла до депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева. Поговаривают, что этот человек сыграл ключевую роль в освобождении Батукаева. По указанию этого человека, говорят, сотрудники ГСИН сопровождали Батукаева до аэропорта «Манас». Это подтверждается и видеозаписями. В связи с этим бывший советник начальника ГСИН Калыбек Качкыналиев был водворен в изолятор временного содержания Бишкекского ГУВД. Он подозревается в причастности к коррупции, в подделке документов, в служебном подлоге. Напомним, Калыбек Качкыналиев работал в качестве советника при бывшем начальнике ГСИН Зарылбеке Рысалиеве. Таким образом, очередь дошла и до высокопоставленных чиновников.

- Зарылбек Кылычбекович, вы прилагаете все усилия для того, чтобы избежать ответственности. Принесло ли это успех? Правда ли то, что вы громко заявляете, что вас не посадят, что вы неприкосновенны? Если бы вы были чисты, то не посадили бы вашего советника Качкыналиева, не так ли? Все знают, что советник на деле исполняет приказы, значит, указания ему давали вы? Когда вы, наконец, озвучите правду?

Источник: газета «Мантыш» №16 от 21.05.2019 / стр. 2, gezitter. org