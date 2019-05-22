Задержан гендиректор ОсОО «Авангард-Строй». Подробности

Следственным отделом управления ГКНБ КР по Нарынской области ведется досудебное производство в отношении должностных лиц УКС Нарынской области и ОсОО «Авангард-Строй».

Об этом Turmush сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По данным ведомства, должностные лица подозреваются в причинении государству ущерба в особо крупном размере при строительстве школы О.Ногойбаева в селе Ак-Татыр Жумгальского района. Так, 17 сентября 2014 года между управлением капитального строительства по Нарынской области и ОсОО «Авангард-Строй» по результатам проведенного тендера заключен договор о строительстве средней школы имени О.Ногойбаева в селе Ак-Татыр Жумгальского района на 275 ученических мест со сметной стоимостью 64 млн 844 тыс. сомов. Согласно договору, строительство должно было быть завершено в ноябре 2016 года.

«Однако, в результате преступных действий должностных лиц Управления капитального строительства по Нарынской области и ответственных лиц ОсОО «Авангард-Строй» государству был причинен ущерб в виде невыполненных работ в размере 8 млн 143 тыс. 716 сомов. Тем самым строительство столь важного и необходимого социального объекта, а именно средней школы имени О.Ногойбаева в селе Ак-Татыр Жумгальского района до сегодняшнего времени — то есть в течение 4,5 лет не завершено. В результате чего ученики в течение указанного времени обучаются в здании старой средней школы им.О.Ногойбаева, построенной в 1972 году, в непригодных условиях, их здоровье и жизнь подвергается опасности», - говорится в сообщении.



Сотрудники УГКНБ по Нарынской области задержали должностное лицо УКС по подозрению в совершении указанного преступления. 15 мая 2019 года следственным судьей Нарынского городского суда было отказано в заключении данного подозреваемого под стражу, он был отпущен прямо в зале суда, назначен домашний арест. Как отмечается, судом не было учтено, что причинен государству ущерб в особо крупном размере, а именно 8 млн 143 тыс. 716 сомов не возмещено государству и школа остается недостроенной.

В ГКНБ также сообщили, что в данный момент продолжается расследование.

Генеральный директор компании-подрядчика задержан на 2 месяца.

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Как сообщила в комментарии Turmush начальник Жумгальского районного отдела образования Фатима Омуралиева, фигурантами уголовного дела стали руководители компании-подрядчика. Задержаны генеральной директор компании Т.Т. и специалист по технадзору Н.К. По решению суда Н.К. был помещен под домашний арест сроком на 2 месяца.

«По выявленным УГКНБ недостаткам проводится работа по их устранению. Если школа будет достроена, то дети перестанут учиться в старом здании. Кроме того, в новой школе установлена охранно-пожарная сигнализация. Пусть и немного, но работы возобновлены. Мы ожидаем, что школу сдадут в эксплуатацию осенью этого года», - проинформировала она.

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Руководитель Нарынского областного управления Департамента жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алмаз Мамыров в комментарии Turmush подтвердил, что по строительству школы проводится расследование. Сотрудник УКС отпущен под домашний арест сроком на 2 месяца. «Подрядчик не завершает строительство, но деньги были перечислены. На следственных мероприятий выяснилось, что наш сотрудник подписывал документы. Причиной не завершения строительства называют финансовые обстоятельства, но все средства были перечислены еще в прошлом году. На эту должность я был назначен в ноябре прошлого года. Затем к нам поступило сообщение от жителей села Ак-Татыр, после чего обратился с заявлением в Финансовую полицию. Силовики задержали нашего специалиста по технадзору, но спустя два дня его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Строительство объекта должно же быть завершено, подрядчика задержали. Как бы не было, нужно средства найти и завершить строительство. Все будет известно по итогам следственных мероприятий», - сообщил Мамыров.

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В мае 2018 года Turmush со ссылкой на заместителя главы областного управления капитального строительства Ж.Токтосунова писал, что школа рассчитана на 275 ученических мест. Ее строительство было начато в октябре 2014 года. Строительными работами занимается ОсОО «Авангард Строй». Для строительства образовательного учреждения из республиканского бюджета было выделено 67 млн 760 тыс. 600 сомов, из них было израсходовано 62 млн 651 тыс. 200 сомов.



В компании тогда сообщали, что первоначальный график подвергся некоторым изменениям в связи с климатическими особенностями местности, планом финансирования из бюджета. Часть проделанных на тот момент работ — наружные работы, наружная лестница и часть фасадных работ, несмотря на соблюдение требований для зимнего периода времени, с потеплением погоды подверглись частичному разрушению, при этом целостность конструкции не нарушена.

С весны этого года работы на объекте были возобновлены. Подрядная организация обещала устранить последствия зимних разрушений. Согласно графику и плану строительства, данный объект планировалось завершить до конца июня 2018 года.

Ранее Turmush со ссылкой на коллектива школы писал, что строительство школы им.О.Ногойбаева завершилось в 2017 году. Однако по сей день она не сдается в эксплуатацию. Школа строилась 4 года. «Строительство школы шло зимой и летом. Даже в декабре накладывали цемент. Как вы сами видите, фундамент и лестницы разрушились. Сейчас здание закрыто, строителей нет. Мы не знаем, что внутри здания. У нас уже не осталось надежды. Ученики обучались в старом корпусе в 2 и 3 смены. Сейчас все на каникулах. Наверное, в таком темпе и в этом году школу не сдадут в эксплуатацию», - говорили учителя.



Между тем директор школы Сүйөркул Бойтоев сообщал, что куда только не жаловался и не обращался.

«Школу должны были сдать в эксплуатацию в августе 2017 года. Говорили, что ее сдадут в конце учебного года, но так и не дождались. Теперь ничего не известно, даже нет ответа от правительства. Школа рассчитана на 275 ученических мест. Учителя, родители очень переживают», - говорил С.Бойтоев.

На сегодняшний день в школе обучаются 500 детей.

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