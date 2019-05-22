Родившая от отца 15-летняя девочка попала в новую семью

Родившую от своего отца 15-летнюю девочку временно удочерила чужая семья.

Информацию Turmush подтвердили в кризисном центре «Ак-Журок».

Как сообщается, 17 мая сотрудники Узгенского районного управления труда и социальной защиты передали несовершеннолетнюю девочку под временную опеку в семью. Получить информацию у сотрудников управления не удалось, так как они отказались что-либо говорить.

Turmush писал, что 15-летняя девочка родила 5 апреля в 20:13. Вес мальчика составил 2 кг 400 граммов. Роженица решила отказаться от своего ребенка по причине того, что у нее нет возможности содержать ребенка. В роддоме подтвердили, что из-за отсутствия условий роженица отказалась от своего ребенка. Ребенка планировалось отдать в один из реабилитационных центров в городе Ош.

Ее 46-летний отец был приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. В частности в судебном решении сообщалось, что мужчина в июле 2018 года примерно в 01:00 в селе Кош-Коргон Узгенского района применил физическую силу в отношении девятиклассницы и изнасиловал ее. Девочка забеременела от него.

По словам подсудимого, потерпевшая является его дочерью, супруга скончалась от болезней в 2013 году, оставив ему 4 сыновей и дочь. В 2015 году женился на другой и через год развелся. В тот день он хотел заняться сексом с женщиной и по ошибке зашел в комнату дочери и, несмотря на ее сопротивление, два раза изнасиловал. Не знал, что дочь забеременела. Девятиклассница рассказывала, что отец привел ее к себе в комнату и положил на диван. Стал наносить пощечины по лицу и снял с нее белье, а после изнасиловал. Она потеряла сознание, а отец еще три раза насиловал ее за ночь.

Turmush со ссылкой на правоохранительные органы писал, что факт беременности несовершеннолетней был выявлен в ходе рейдовых мероприятий в рамках проводимого «Единого дня профилактики». Сотрудники УВД Ошской области проводили подомовой обход.

Как выяснилось, девочка учится в 7 классе и проживает на территории одного из айыл окмоту Узгенского района. Срок беременности составляет 6 месяцев.

В качестве подозреваемого 20 января был задержан отец девочки. Он 1972 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 2 года назад, получил серьезную травму головы и страдает психическими расстройствами.

Мама девочки, 1972 года рождения, скончалась в 2013 году. Кроме девочки, в семье есть еще двое детей — 2006 и 2008 годов рождения. Девочка, о которой идет речь, является самым старшим ребенком в семье.



Забеременевшая 14-летняя жительница Узгенского района не говорила о своем положении, так как боялась. Мнения директора школа, учителей, врачей читайте в материале.

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