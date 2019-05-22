Мэрия принесла извинения за комментарий "пошла на *уй"

Бишкекская мэрия дала комментарий по резонансному мнению в соцсетях советника столичного градоначальника на общественных началах Гули Алманбетовой.

Комментарий написал глава аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

"Приносим извинения обществу за негативные слова. Это личное мнение Гули Алманбетовой, и оно не отражает мнения нашего мэра Азиза Суракматова и мэрии города Бишкека. Она получит дисциплинарное взыскание в рамках закона. Мэрия Бишкека не поддерживает действия, явления, слова, негативно влияющие на общество. С глубоким уважением, в надежде на вашу доброту и прощение", - написано в посте.

До этого в соцсетях распространился призыв депутата Махабат Мавляновой к кыргызстанкам не выбирать для празднеств и тоев обтягивающие платья, оголяющие спину и бюст. Советница мэра Гуля Алмамбетова отрегировала на призыв депутата комментарием "Пошла на *уй", а интернет-пользователи написали пост в ее поддержку.

Источник: fakt.kg, gezitter. org