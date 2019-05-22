Бишкекская мэрия дала комментарий по резонансному мнению в соцсетях советника столичного градоначальника на общественных началах Гули Алманбетовой.
Комментарий написал глава аппарата мэрии Балбак Тулобаев.
"Приносим извинения обществу за негативные слова. Это личное мнение Гули Алманбетовой, и оно не отражает мнения нашего мэра Азиза Суракматова и мэрии города Бишкека. Она получит дисциплинарное взыскание в рамках закона. Мэрия Бишкека не поддерживает действия, явления, слова, негативно влияющие на общество. С глубоким уважением, в надежде на вашу доброту и прощение", - написано в посте.
До этого в соцсетях распространился призыв депутата Махабат Мавляновой к кыргызстанкам не выбирать для празднеств и тоев обтягивающие платья, оголяющие спину и бюст. Советница мэра Гуля Алмамбетова отрегировала на призыв депутата комментарием "Пошла на *уй", а интернет-пользователи написали пост в ее поддержку.
Источник: fakt.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!