Забастовки нет, врачи работают

Повышена зарплата семейных врачей и медсестёр. Зарплата врачей в высокогорных районах может достигнуть 25-30 [тысяч сомов].
Эту информацию подтвердили из Минздрава. Ведомство добавило, что врачи работают, вопроса забастовки не стоит.
Кроме того, сообщили, что в данное время Минздрав совместно с Фондом государственного страхования рассматривает вопрос повышения зарплат врачей стационарных отделений.
Напомним, до этого распространилась информация, что семейные врачи и врачи общей практики заявили, что если их зарплата не будет повышена до 25-30 тыс. сомов, они объявят забастовку. "Министерство здравоохранения и Фонд обязательного страхования дают ложную информацию о повышении зарплаты врачей. Хотя прошло 5 месяцев, как поднят вопрос зарплата, никаких изменений нет", - заявили врачи.
Источник: govori.tv, gezitter. org
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