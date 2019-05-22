А не выяснится ли потом, что вам принадлежат 33% от «КТ Мобайла»?

Правительство сейчас висит на волоске, так как урановый скандал нанес сокрушительный удар.

А проделка «свояка» в компании «КТ Мобайл» окончательно уничтожила авторитет правительства среди народа. Точнее, руководство предприятия, которое еще не начало свою работу, получали астрономическую зарплату за счет государства, что и вызвало гнев народа. Затем, многие стали плеваться в землю, когда выяснили, что в руководстве упомянутой компании сидит сын Иманкадыра Рысалиева – свояка главы правительства. Раскрылась информация о том, что избалованный «свояк» зазнался, отстаивал интересы «КТ Мобайла», даже угрожал руководителю «Мегакома», умудрился провести собрание, собрав нескольких членов правительства. В общем, этот «свояк-богатырь» навел тень на репутацию главы правительства, оставил негативное впечатление в обществе своим зазнайством.

- Иманкадыр Зарлыкович, признаете ли вы то, что лично создали компанию «КТ Мобайл», чтобы купаться в падающих с неба деньгах, прилагали все усилия, чтобы защищать это предприятие? Если 67% компании принадлежит «Мегакому», не выяснится ли потом, что остальные 33% принадлежат вам? К слову, кто наделил вас такими полномочиями, что вы провели собрание с участием членов правительства по «КТ Мобайлу»?

Источник: газета «Мантыш» №16 от 21.05.2019 / стр. 2, gezitter. org