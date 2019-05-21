Премьер-министр КР просит освободить от должности руководителя аппарата правительства

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление президенту Сооронбаю Жээнбекову об освобождении руководителя аппарата правительства Шамиля Асымбекова от занимаемой должности.

Асымбеков сам написал заявление об отставке.

Шамиль Асымбеков назначен руководителем аппарата правительства в ранге министра 20 сентября 2018 года. Ранее он был первым заместителем руководителя аппарата правительства.

Также сегодня Мурат Мукамбетов освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя аппарата правительства согласно поданному заявлению.

Напомним, в результате обсуждения зарплаты менеджмента нового сотового оператора "КТ Мобайл" (дочерняя компания "Кыргызтелеком") выяснилось, что сын Рысалиева Эрназар Иманкадыр уулу является замдиректора компании. Глава правительства рекомендовал уволить замдиректора "КТ Мобайл", заявив, что не знал, что он там работает. Одновременно с этим начали обсуждать, что сам Рысалиев является свояком премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, при этом занимает должность руководителя секретариата национального форума "Открытое правительство" (OGP).



В минувшие выходные Рысалиев обратился к членам национального форума с просьбой подобрать другую кандидатуру в связи с фейковой и резонансной информацией, распространяемой о нем. Сегодня же Рысалиев попросил президента Сооронбая Жээнбекова исключить его рабочей группы по анализу и мониторингу реализации концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан - 2019-2023" ("Санарип Кыргызстан").

При этом несмотря на увольнения и отставки шквал критики звучит в адрес самого премьер-министра.

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