В Бишкеке ограбили заправочную станции

В Бишкеке сегодня, 20 мая, ограбили авто-заправочную станцию.

Об этом сообщили источники.

По словам очевидцев, вооруженные неизвестные люди в масках забрали из кассы деньги. Сумма ущерба устанавливается.

Автор К-Nеws