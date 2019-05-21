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Общество
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В Бишкеке ограбили заправочную станции

В Бишкеке сегодня, 20 мая, ограбили авто-заправочную станцию.

Об этом сообщили источники.

 

По словам очевидцев, вооруженные неизвестные люди в масках забрали из кассы деньги. Сумма ущерба устанавливается.

 

 

 

 

Автор К-Nеws

           

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