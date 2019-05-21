Поезд из Ташкента до Иссык-Куля запустят с 6 июня

Начиная с 6 июня текущего года будут запущены международные пассажирские поезда по направлению сезонного характера Ташкент – Бишкек – Балыкчи (Иссык-Куль), сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Поезд, организованный с целью развития туризма между Узбекистаном и Кыргызстаном, отправляется каждый четверг, в 20:50, с Центрального железнодорожного вокзала «Ташкента» и проходит по территории Казахстана, а вечером следующего дня, в пятницу, в 20:29, прибывает на вокзал «Рыбачье». В обратном направлении поезд отправляется в Ташкент по субботам в 01:59 и прибывает на место назначения в воскресенье, в 05:00.

Международный маршрут пролегает через станции Казахстана «Сарыагач», «Арысь-1», «Чимкент», «Манкент», «Тюлькубас», «Абаил», «Бурное», «Жамбул», «Луговая», в Кыргызстане – «Мерке», «Чальвадар», «Каинди», «Карабалта», «Беловодск», «Токмак», «Бишкек-2».

По данным «Узбекистон темир йуллари», стоимость проезда в плацкартном вагоне составит $35, в вагоне-купе – $48 и в вагоне-люкс –$94.