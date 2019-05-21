Премьер-министр Кыргызстана не скрывает личную поддержку компании «КТ Мобайл»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что лично поддерживал проект по созданию государственного сотового оператора, но считает, что ситуация вокруг компании перешла в политическую плоскость.

Скандал вокруг «КТ Мобайл» привел к требованиям об отставке правительства.

Абылгазиев впервые публично прокомментировал ситуацию вокруг компании, где фигурирует имя его свояка Иманкадыра Рысалиева, 18 мая, после конференции об открытых данных в Бишкеке.

«На мой взгляд, экономический вопрос нельзя переводить в политическую плоскость. Я тоже считаю, что родственные отношения никак не совместимы с государственной деятельностью. Но все это нужно сначала уточнить. Я сам лично поддерживал проект по совместной деятельности «КТ Мобайл» и «Мегакома», сам говорил, что его нужно реализовать. На рынке сейчас нет оператора, компании, у которой есть кыргызский дух. Я думаю, будет неплохо, если появится государственная компания», - сказал он.



В тот же день Иманкадыр Рысалиев, свояк главы правительства, подал в отставку с должности руководителя секретариата Национального форума Открытого правительства. Ранее пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев сообщал, что Абылгазиев рекомендовал главе программного офиса ОБСЕ отозвать с занимаемой должности Рысалиева «в связи с большим резонансом в обществе, вызванным ситуацией вокруг него».

В парламенте создали депутатскую комиссию, которая должна изучить ситуацию вокруг «КТ Мобайл». 17 мая прошло первое заседание комиссии, где гендиректор «Мегакома» Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева. По его словам, Рысалиев даже проводил заседания в правительстве. 17 мая в передаче «Азаттыка» «Эксперттер талдайт» Рысалиев отверг обвинения Жамангулова об угрозах.



15 мая в интервью «Азаттыку» Рысалиев заявил, что имеет отношение к «КТ Мобайл» лишь с той точки зрения, что его сын там работает. Другие связи с проектом он отрицал. 15 мая его сын Эрназар Иманкадыр уулу уволился с должности заместителя генерального директора «КТ Мобайл».

СМИ опубликовали переписку Рысалиева и Жамангулова, которая вызвала бурное обсуждение пользователей соцсетей на фоне новостей о том, что гендиректор «КТ Мобайл» Нурбек Мукамбетов и его заместитель Эрназар Иманкадыр уулу получают не менее 5-6 тысяч долларов в месяц. Сами они заявили, что получают меньше половины этой суммы, но все же решили покинуть свои должности. Несмотря на это, в политической среде все чаще стали звучать требования об отставке самого премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

«КТ Мобайл» основан в 2003 году на базе «Кыргызтелекома». У компании имелись частоты, но из-за отсутствия финансирования, она не запускалась. «Альфа Телеком» («Мегаком») с условием совместного использования частот профинансировал ее на сумму 345 миллионов сомов. Но в конце прошлого года «Альфа Телеком» из-за возникших правовых вопросов намеревался пересмотреть решение. Однако в мае стало известно, что «КТ Мобайл» собирается в ближайшее время запустить оператор «Салам».