7 признаков того, что у мужа появилась токал (младшая жена)

Как узнать, что у мужа появилась токол. 7 признаков
В Центральной Азии с каждым годом все больше и больше растет тенденция создания так называемых вторых семей.
Это касается не только состоятельных мужчин, но тех, кого можно назвать средним классом.
Зачастую о существовании соперницы законная жена узнает одной из последних.
Kakatakto расскажет о семи признаках, которые должны заставить вас задуматься, а все ли в порядке с вашим браком.
№1. Изменения в поведении
Ваш муж стал вести себя по-другому? Стал меньше или, наоборот, больше уделять вам внимания, живо интересоваться делами семьи. Ваши отношения стали лучше, чем были во время конфетно-букетного периода?
Стоит задуматься. Возможно, таким образом он заглаживает свою вину перед вами.
№2. Изменил стиль одежды и внешность
Ваш муж никогда не отличался особым чувством стиля и ему было все равно, во что одеваться и как он выглядит? А тут он внезапно сменил имидж и выглядит с иголочки, стал посещать тренажерный зал.
Возможно, конечно, он просто решил стать лучше ради вас. Но не исключено, что на это его сподвигла новая любовь.
№3. Стал больше зарабатывать
Да-да, не удивляйтесь. Вторая семья требует больших расходов, и многие мужчины ищут подработку или кардинально меняют сферу деятельности на ту, которая приносит больше денег.
№4. Стал раздражительным и постоянно придирается
Постоянные упреки могут говорить о том, что рядом с вашим мужчиной появилась та, которую он на данный момент считает идеальной. Ну а для вас это повод задуматься, а стоит ли быть рядом с тем, кто постоянно принижает вас и придирается к мелочам.
№5. Отказывается от секса
Если мужчина полностью удовлетворен сексуально своей новой пассией, то законной жене не перепадает ни капли интимных радостей.
Но бывает и так, что мужчина становится настоящим половым гигантом, и сексуальная жизнь с женой может даже улучшиться.
№6. Долгие разговоры по телефону
Ваш муж никогда не любил долгие разговоры по телефону, а сейчас все чаще и чаще надолго уходить с телефонной трубкой? Повод насторожиться. Особенно если он ведет такие долгие разговоры с каким-нибудь Иваном Ивановичем.
№7. Презервативы
Если барьерный метод предохранения - не ваш способ избежать нежелательной беременности, стоит задуматься.
Обычно мужья не хотят принести в семью неприятных сюрпризов, вроде венерических заболеваний. И наличие презервативов в кармане брюк вашего мужа может говорить не только о том, что ваш муж вам изменяет, но и служить доказательством его заботы о вас.
На самом деле, верного и стопроцентного способа проверить, есть ли у вашего мужа кто-то, кроме вас, нет.
И даже если вы случайно увидите на экране его телефона SMS, которое подтвердит ваши опасения или нетерпеливая и очень настойчивая девушка позвонит вам с желание признаться во всем? не спешите делать скоропалительных выводов.
Поговорите с мужем, объясните ему свои чувства, выслушайте его доводы, а потом решайте, что вам делать дальше. Но решать нужно вместе.
Источник - Kakatakto
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