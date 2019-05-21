Телохранителя Атамбаева снова вызвали на допрос. Уже в третий раз за неделю

Экс-начальника 9-й службы ГКНБ (Государственная охрана) Дамира Мусакеева вызвали на допрос в Военную прокуратуру.

Об этом на своей страничке в «Фейсбуке» сообщила заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

«Мусакеев приглашен на допрос в качестве свидетеля 18 мая к 16:00. Это уже третья повестка за неделю. Ранее он допрашивался по несколько часов 15 и 16 мая» — отмечает Жолдубаева.

Напомним, Дамира Мусакеева подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, Мусакеев и его родные с 2010 по 2017 годы купили недвижимость на 20 млн сомов, хотя их совокупные доходы не позволяли этого.

Дамир Мусакеев во время президентства Алмазбека Атамбаева был его телохранителем. Главой 9-го управления ГКНБ он был назначен в 2016 году и проработал на этой должности до апреля 2018 года.

Сам Мусакеев заявил, что «всегда ненавидел коррупционеров и никогда не залезал в чужой или государственный карман».

Elgezit. KG