«Китайская соль» – стране угрожает новый наркотик

Наркорынок Кыргызстана пополнился новым «товаром» — вещество под названием «Китайская соль» становится все более популярной.

Сильнейший наркотик не оставляет шансов на нормальную жизнь, синтетическая формула вызывает небывалое привыкание. В Европе эта проблема грозится выйти на уровень национальной, молодежь зарубежных стран уже распробовала этот яд, теперь к нему приучается и подрастающее поколение нашей страны. По словам медиков, тысячи кыргызстанцев уже крепко сидят на этом веществе.

Дорога без обратного пути

Особенность данного вида наркотика в том, что избавиться от зависимости фактически невозможно. Если привычные и старые средства мог заменить специальный препарат, то «Китайскую соль» заменить нечем.

— «Китайская соль» — это синтетический наркотик очень сильного действия. Привыкание к нему происходит с первого применения. К тому же это сильнейший психо-стимулятор, он усиливает действие центральной-нервной системы, активизирует ее, эйфория наступает в первые же минуты после употребления. Последствия – усиление активности человека, галлюцинации: и зрительные, и слуховые, — рассказывает врач-нарколог Кумыш Байшукурова.

Мы отправились в центр реабилитации, где проходит лечение одна из жертв нового наркотика. Сейчас он идет на поправку, но даже после полного курса реабилитации, последствия от приема «Китайской соли» останутся с ним на всю жизнь.

— Я был уверен, что брошу, как только захочу. Но у меня ничего не вышло. Дошло до того, что я потерял и друзей, и семью, — рассказывает реабилитант Артур.

А начиналось все весьма обыденно. Веселая компания, кто-то протянул Артуру пакетик со словами: «попробуй, расслабишься, тебе понравится». И поначалу он даже отказывался от приема наркотика. Но вот особенность распространителей – они очень навязчивы. Ведь в их интересах уговорить вас принять вещество хотя бы раз, дальше вы сами станете их постоянным клиентом. Что и произошло с нашим героем.

Первые симптомы

«Китайская соль» помимо всего прочего имеет и еще одно очень опасное отличие от своих «собратьев» — она способна поражать все клетки и ткани нашего организма. Но прежде всего она безвозвратно изменяет психику человека.

— При употреблении, через 10-15 минут появляется подозрительность. Человек принявший наркотик становится беспокойным, ему кажется, что его кто-то преследует. И вот этот страх преследования – первый симптом того, что человек «подсел» на «Китайскую соль». Он появляется с первого приема и остается с больным на долго. И это то – благодаря чему родители подростка могут понять, что он принимает этот наркотик, — продолжает врач-нарколог Кумыш Байшукурова.

Юная Алина – почти отличница и гордость родителей однажды заперлась в своей комнате и буквально забилась в истерике, из-за закрытой двери доносились крики паники, на разговор и попытки достучаться девочка не отвечала. Родителям пришлось вызывать специалистов.

— Мы заметили, что у нее появились какие-то страхи, которые не поддавались ни логичному объяснению, ни психотерапии, на которую мы направили нашу дочь. К тому же она совершенно отказалась есть. Аргументируя это, опять-таки, сомнительными опасениями, говорила, что мы ее хотим отравить. Она стала очень беспокойной, тревожной, постоянно оглядывалась по сторонам и совершенно ничего не ела, — делится мама наркозависимой кыргызстанки Юлия Пак.

По словам нарколога, снижение аппетита, чем бы оно не аргументировалось – один из первых признаков того, что ребенок стал жертвой психотропных веществ.

— Восприятие мира стало совсем другим. Сейчас, после долгих дней реабилитации, я понял, что больше всего это вещество оказывало влияние на мой мозг. Да и здоровье у меня уже совсем не то, — продолжает перечислять симптомы наш предыдущий собеседник Артур.

Его слова подтверждает и другой наркозависимый, пожелавший не раскрывать имени, с нами он беседовал и вовсе отвернувшись к окну и накинув капюшон на голову.



— Мое поведение сильно изменилось, я стал нервным, агрессивным, я бросался на людей, которые, как я сейчас понимаю, задавали обычные вопросы, — рассказывает он.

Как нам рассказал врач, юношу зовут Денис. И наркотик ему принес друг, вместе они его и употребили. После чего у парней началась истерика, им казалось, что на улице их ждет ФСБ. Юноши дошли до буйного суицида, пытались покончить с собой, при этом, нападая на окружающих.

Помимо поражения психо-эмоционального статуса человека «Китайская соль» пагубно влияет и на работу внутренних органов. Как рассказывают медики, в последнее время в больницы часто попадают молодые люди с диагнозом «отравление неизвестным веществом». И их жизни угрожает прямая опасность, летальный исход в таких случаях – не редкость.

— 70% «Китайской соли» оседает во внутренних органах. Печень, толстый и тонкий кишечник, центральная и периферическая нервная системы, получают невероятный урон с первого же применения. Следом, идет нарушение всех функций, которые выполняли озвученные ранее внутренние органы. Сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечный тракт первыми страдают от этого вещества, а потому фактически сразу пропадает аппетит, наркоманы подсевшие на этот вид наркотика довольно быстро доводят себя и до развития анорексии, — добавляет Байшукурова.

Бытует мнение, что можно просто «прокапаться» и избавиться от всех проблем, но на самом деле это не так. Проблема лежит гораздо глубже.

— Лечение от синтетических наркотиков очень длительное. Детоксикация не эффективна. Она помогает на небольшой промежуток времени. Все мои пациенты говорят, что тяга к «Китайской соли» гораздо выше, чем к любому другому веществу. А мысль о том, что неплохо было бы употребить ее, постоянно сидит в голове. И тот кайф, который мозг испытал во время приема пациент забыть не в состоянии, в то время как ощущения от натуральных, к примеру, наркотиков со временем притупляется, — продолжает она.

При детосикации возможно вывести из организма лишь 30% этого наркотика, то есть 70% остается в организме.

«Искусственное счастье»

«Искусственное счастье» — так между собой зовут этот эффект наркоманы. Свое состояние они описывают, как ощущение легкости и необычного настроения. Они же признают, что во время поиска этого «счастья» остановить их невозможно.

— Первый раз, когда я попробовал «Соль» мне, честно говоря, не понравилось. Но я почему-то через время пошел за второй дозой. Так я и стал постоянным клиентом. Тот с кем мы употребляли этот наркотик первое время, куда-то пропал, мои друзья перестали со мной общаться, с работы уволили, а отношения пришлось разорвать. Но это меня не останавливало. Я воровал, выносил из дома все что есть: сначала свои, потом родительские. Употреблял сам, в одиночку, потому что уже было не с кем. Но и это не было проблемой. Для меня тогда ничего не было проблемой, кроме вопроса – где еще достать денег и купить дозу, — вспоминает реабилитант Урмат.

По словам начальника по борьбе с синтетическими наркотиками и киберугрозами СБНОН МВД КР Акылбека Сегизбаева «китайская соль» превращает человека в «овоща», которому кроме наркотика в этой жизни ничего не интересно.

— После принятия этого наркотика у человека повышенное чувство эйфории, — рассказывает Акылбек Сегизбаев. – Потом наступает глубокая депрессия. Человек становиться крайне подавленным и превращается в «овоща». И только следующая доза «соли» может вытащить его с этого состояния на небольшой период. Потом снова человек впадает в хандру.

Характерные признаки

Потребителя наркосолей выдают:

неопрятная внешность, появление блеска в глазах, на глазных яблоках становятся видны мелкие кровеносные сосуды;

заторможенное мышление, явное отупение (неспособность сосредоточиться на чем-либо, рассеянное внимание, растерянность и неадекватная оценка происходящего);

нарушения речи, судорожный тремор нижней челюсти, странная мимика и активная жестикуляция (часто непроизвольная);



болезненная подозрительность (ему кажется, что за ним постоянно кто-то следит);

депрессивное настроение в поведении, чувство утраты, страха, паники, агрессии;

нередки различные галлюцинации, чаще слуховые;

полное отсутствие аппетита;

сильная жажда и сухость во рту (организм обезвожен);

повышенное или пониженное артериальное давление, учащенный пульс или аритмия, могут возникать рвота или судороги;

иногда возникает высокомерие, граничащее с манией величия. Бредовые идеи вроде колонизации Солнца или создания завода по производству дождя (высказывает абсолютно серьезно);

при систематическом потреблении развиваются нарушения памяти, мышления и грубо изменяется личность человека.



— Беспокойный взгляд и активно двигающийся – также свидетельствуют о том, что человек находится под действием психотропного вещества. Поведенческие расстройства должны тут же насторожить родителей подростков. При употреблении стимуляторов такого типа, поведение ребенка меняется сразу же и резко отличается от нормального. Иногда после наркотиков дети начинают делать по дому ту работу, которую раньше никогда не делали, становятся очень болтливыми, повышенная активность в общении и коммуникациях, — дополняет симптоматику врач-нарколог.

Казалось бы, картина мрачная, ситуация безысходная, но на самом деле, выход есть. Это очень долгий процесс, в котором должны работать сразу несколько специалистов разных профилей.

— Есть два пути. Можно идти через «осознавание», помогать клиенту понять, где произошел разрыв, помочь ему научиться заново понимать себя, принимать свои чувства, работать с ними. Он должен снова научиться понимать, что он хочет и чего не хочет, с кем хочет какие-то вещи делать — коммуницировать, а с кем нет, — объясняет психолог центра реабилитации Наталья Джунковская.

Второй вариант – работа на бессознательном уровне, в таких случаях хорош, к примеру, гипноз. Более того, в процессе должны участвовать и родные пациента.



— Мы корректируем поведение и рассказываем, что делать после того, как реабилитант выходит из центра. Очень важно, чтоб не было провокаций со стороны близких. Чтоб путь выздоровления был не таким сложным, чтоб не случился рецидив – очень важны поддержка и правильное поведение семьи, — добавляет врач-реабилитолог Вячеслав Помазан.

Однако, абсолютного исцеления не произойдет никогда. Пораженные внутренние органы будут требовать лечения, поддержки и специального питания всю оставшуюся жизнь, а сам реабилитант навсегда останется в группе риска.

Экспресс-доставка

Синтетические наркотики распространяются при помощи специальных тайников. Придавленные камнями под кустами и на детских площадках, они ждут своих покупателей, которые получают координаты так называемых «закладок» сразу после оплаты.

Причем тот факт, что нередко местом, где прячут наркотик становятся детские площадки вызывает особое опасение. Дело в том, что «Китайская соль» выпускается не только в традиционном для наркотика белом цвете, но и в ярко-красном, желтом, зеленом, что привлекает внимание малышей и вызывает у них желание попробовать это на вкус. Последствия могут быть необратимыми из которых самые мягкие – сильнейшая интоксикация и отравление.

— На данный момент в Бишкеке очень много «закладок» приобретаются через интернет. По городу также есть масса объявлений, написанных баллончиком или краской, в которых указанно как заказать наркотик. Расплачиваются потребители электронными деньгами через специальные переводы, после чего им высылают адрес, где можно забрать пакетик с ядом,- рассказывает врач-реабилитолог Вячеслав Помазан

Наркослужба бдит, но и родителям нужно быть настороже

В этом году в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков открыли специальный отдел по противодействию синтетическим наркотикам. Правоохранители проводят не только пресечения торговли «отравой», но и профилактические меры.

— Мы собрали всех руководителей ночных клубов столицы и указали им о возможной реализации наркотиков в их заведениях, — рассказывает начальника по борьбе с синтетическими наркотиками и киберугрозами СБНОН МВД КР Акылбека Сегизбаева. – Зачастую многие владельцы клубов даже не подозревают, что их подчиненные – бармены, официанты, музыканты «банкуют» наркотиками. Сейчас в каждом ночном клубе прикреплены наши люди и в случае возникновения подозрительных ситуаций они сразу звонят нам.

Также беседы проводятся с участковыми инспекторами и домкомами – сотрудники по борьбе с наркобизнесом обучают их, как распознавать «барыг» или наркоманов. Благодаря действиям милиционеров синтетические наркотики не приобрели масштабный характер. Но за молодежью нужен глаз да глаз. Интернет кишит разного рода роликами, пропагандирующими употребление «молодежного кайфа». Особо бдительными должны быть родители.

— Родители постоянно должны проверять телефон своих детей, — уверяет Акылбек Сегизбаев. – Если в переписках есть различные подозрительные слова об употреблении чего-то или о купле-продажи «кайфа» — нужно бить тревогу. Особенно важно отслеживать в каких группах сидят ваши дети. Потому что в Сети есть целые группы специализирующиеся распространении наркотиков.

Кристина БОСИВСКАЯ, Семетей АМАНБЕКОВ — специально для Elgezit.kg

Источник: Elgezit.kg