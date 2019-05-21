Стало известно, когда брат Абылгазиева возглавил управление по контролю наркотиков

По данным пресс-службы правительства Кыргызстана, родной брат премьер-министра работает в сфере фармацевтики с 1984 года

Родной брат премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева Азиз Абылгазиев работает в сфере фармацевтики 35 лет. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

Напомним, накануне стало известно, что Азиз Абылгазиев является начальником управления по контролю законного оборота наркотиков при Минздраве.

Резюме Азиза Абылгазиева:

1979-1980 - с/з Комсомол, Кочкорский район, с. Дон-Алыш – рабочий;

1980-1982 – служба в рядах СА, г. Москва;

1984-1987 – Центр. аптечный склад, ГАПУ при МЗ КР – заместитель заведующего приемного отдела ЦАС ГАПУ;

1987-1993 – Кыргызский государственный медицинский институт – студент;

1993 – Сокулукский район, ЦРА Аптека-217 – провизор;

1993-1994 – Центр. аптечный склад, госконцерн «Кыргыз-фармация» - ЦАС – заместитель заведующего приемным отделом;

1994-1995 – Аптека-217, госконцерн «Кыргыз-фармация» - ЦАС, Сокулукский район, c. Манас – заведующий Аптекой №217;

1995-1998 – частная фирма «Бермет», Сокулукский район, c. Манас – директор;

1998-2003 – ДЛО и МТ при МЗ КР, отдел фармацевтической инспекции г. Бишкека – главный специалист;

2003-2005 – ОсОО СП «Медфарм» – заместитель директора;

2005-2010 – Агентство по контролю наркотиков КР (служба контроля законного оборота наркотиков) – главный инспектор;

2010 – ДЛО и МТ при МЗ КР (служба контроля законного оборота наркотиков) – главный специалист;

2010 – Государственная служба по контролю наркотиков при ПКР, отдел лицензирования и н/профилактики – главный инспектор;

2010-2013 – ГСКН при ПКР, отдел лицензирования и н/профилактики – заместитель начальника отдела (ОЛН);

2013-2017 – ГСКН при ПКР, отдел лицензирования и н/профилактики – главный специалист отдела (ОЛН);

2017 – ДЛО и МТ при МЗ КР, отдел контроля законного оборота наркотиков (ОКЗОН) – заведующий отделом.



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