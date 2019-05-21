Танцующего на улице бажа Абылгазиева Иманкадыра Рысалиева раскритиковали в Сети

Пользователи соцсетей заявили, что родственник премьера на момент съемки был в нетрезвом состоянии
В Сети обнародовали видео танцующего на улице экс-председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Иманкадыра Рысалиева.
На кадрах Иманкадыр Зарлыкович танцует рядом с машиной. На вопрос автора видео, в трезвом ли состоянии он находится, герой ролика не ответил.
Пользователи Сети заявили, что он был пьян.
Отметим, что в последние дни Рысалиев является одним из самых обсуждаемых персон.
Интерес к его личности возрос после того, как стало известно, что он приходится бажа (свояк) премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Кроме того, сын Рысалиева Эрназар Иманкадыр уулу занимал должность замдиректора ОсОО «КТ Мобайл» и получал заработную плату более 150 тысяч сомов в месяц.
Также накануне гендиректор MegaCom Акылбек Жамангулов сообщил, что свояк премьер-министра угрожал ему.
Рысалиев в свою очередь опроверг слова Жамангулова.
Между тем МВД КР уже начало проверку по данному факту.
VESTI.KG
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