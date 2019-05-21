Премьер-министр Кыргызстана предложил уволить своего родственника

Мухаммедкалый Абылгазиев обратился к главе Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и рекомендовал отозвать с занимаемой должности Иманкадыра Рысалиева
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев рекомендовал отозвать с занимаемой должности руководителя секретариата национального форума «Открытое правительство» своего бажа (свояк) Иманкадыра Рысалиева. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.
Отмечается, что глава кабмина обратился к главе Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, послу Пьеру фон Арксу и рекомендовал инициировать процесс отзыва с занимаемой должности Рысалиева в связи с большим резонансом в обществе, вызванным ситуацией вокруг него.
«Такое решение продиктовано важностью дальнейшего эффективного продвижения принципов прозрачности в государственном управлении и вовлечения гражданского сектора в государственное управление», - говорится в сообщении.
VESTI.KG
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