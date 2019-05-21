Муж бьет жену: треть кыргызстанок считает, что мужчина вправе это делать

В Кыргызстане за последние три года 5 процентов женщин 15-49 лет стали жертвами физического насилия, ограбления или нападения, а за последний год — 2 процента.
Такие данные получены в ходе мультииндикаторного кластерного обследования (МИКО).
Согласно отчету, около 8 процентов женщин в последние 12 месяцев ощущали дискриминацию или притеснения по любому признаку.
Треть женщин в возрасте 15-49 лет считают, что муж вправе побить свою жену по любой из пяти причин: ушла, не сказав ему, не заботится о детях, спорит с ним, отказывается вступать в половые отношения с ним, пригорела еда.
Обследование охватило более 7 тысяч домохозяйств во всех областях Кыргызстана, полевые исследования провели в сентябре — ноябре 2018 года. МИКО проводил Нацстатком при техподдержке ЮНИСЕФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/117965/
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