В Академии МВД уточнили, что задержанный с наркотиками не является их курсантом

В вузе отметили, что парень, подозреваемый в распространении психотропных веществ, учится у них на контрактной форме, то есть является студентом
Академия МВД внесла уточнение в связи с сообщением ГКНБ о задержании студента с психотропными веществами.
В вузе отмечают, что задержанный А.Д., 2000г.р. не является курсантом Академии МВД, а соответственно не является сотрудником органов внутренних дел. Он обучается на 2-м курсе контрактной формы обучения, т.е. является студентом.
Как стало известно, 19 апреля А.Д. был на учёбе, 20 и 21 апреля были выходные дни, 22 и 23 апреля он на учебу не пришел. На телефонные звонки мать ответила, что ее сын заболел.
Академия МВД в настоящее время проводит служебную проверку по данному факту.
Пресс-служба Академии МВД
VESTI.KG
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