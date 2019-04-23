Профильный комитет ЖК одобрил отчет Мухаммедкалыя Абылгазиева

Завтра премьер отчитается на пленарном заседании Жогорку Кенеша

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил отчет о работе правительства за 2018 год Комитету по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.

В ходе обсуждений глава кабмина, а также руководители министерств и ведомств ответили на вопросы парламентариев.

По итогам заседания профильный комитет одобрил отчет Мухаммедкалыя Абылгазиева, признав его удовлетворительным.

В среду, 24 апреля, премьер-министр представит вышеуказанный отчет на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства





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