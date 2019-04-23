Аида Салянова: Хочется верить, что прокурорам действительно понадобилось время для изучения дела Текебаева

Процесс перенесли на 3 мая. Митингующие разошлись, но пообещали вернуться

Судебное заседание по пересмотру дела экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонов перенесли на 3 мая этого года. Об этом Vesti.kg сообщила экс-генпрокурор Аида Салянова.

- Слушание перенесли из-за того, что прокуроры попросили дать им время на изучение материалов дела, - пояснила она. - Хотелось бы верить, что это действительно так, и сотрудники надзорного органа искренне просят дать время.

Сообщается, что материалы дела состоят из 18 томов.

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов в свою очередь заявил, что они намерены повторно провести митинг в поддержку заключенных политиков.

- Заседание назначено на 3 мая, на 10:00 часов. В этот день мы вновь проведем митинг, - сообщил он.

Напомним, сегодня у здания Верховного суда прошел митинг в поддержку экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева.





VESTI.KG