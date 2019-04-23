Родственница Сооронбая Жээнбекова вышла на митинг в Бишкеке

Женщина приняла участие в акции протеста в поддержку Текебаева и напомнила президенту, как они раньше вместе митинговали

Женщина, назвавшаяся родственницей президента Сооронбая Жээнбекова, вышла на митинг в поддержку осужденного Омурбека Текебаева.

В своем выступлении перед собравшимися она обратилась к Жээнбекову с требованием освободить бывшего парламентария.

- Жээнбеков - мой куда, - пояснила гражданка. - Я это говорю не для того, чтобы похвастаться, а хочу обратиться к своему куда. Уважаемый куда, у вас есть возможности сейчас. Так воспользуйтесь ими и освободите Текебаева. Мы требуем справедливости.

Женщина также добавила, что ранее выступала на митингах вместе с Сооронбаем Жээнбековым.

- Куда, вспомните, как мы за руку вместе ходили на митинги, - заявила она. - Не забывайте, как нас вместе задерживали сотрудники ГКНБ.



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