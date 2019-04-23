Родственница Сооронбая Жээнбекова вышла на митинг в Бишкеке 

Женщина приняла участие в акции протеста в поддержку Текебаева и напомнила президенту, как они раньше вместе митинговали
Женщина, назвавшаяся родственницей президента Сооронбая Жээнбекова, вышла на митинг в поддержку осужденного Омурбека Текебаева.
В своем выступлении перед собравшимися она обратилась к Жээнбекову с требованием освободить бывшего парламентария.
- Жээнбеков - мой куда, - пояснила гражданка. - Я это говорю не для того, чтобы похвастаться, а хочу обратиться к своему куда. Уважаемый куда, у вас есть возможности сейчас. Так воспользуйтесь ими и освободите Текебаева. Мы требуем справедливости.
Женщина также добавила, что ранее выступала на митингах вместе с Сооронбаем Жээнбековым.
- Куда, вспомните, как мы за руку вместе ходили на митинги, - заявила она. - Не забывайте, как нас вместе задерживали сотрудники ГКНБ.
VESTI.KG
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