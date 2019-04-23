Камчыбек Ташиев: Последствия урана скажутся не только на тонцах, но и всем народе. Власть должна срочно исправить свою ошибку!

Что это за власть, которая не думает о народе, а?



"Мы должны сказать решительное "нет"! До сегодняшнего дня наш народ испытывает последствия оставшихся с советского времени хвостохранилищ. Власть должна срочно аннулировать выданную на разработку месторождения лицензию и остановить разведывательную работу. Что это за власть, которая не думает о народе, а? [Разработка месторождения] негативно скажется на генофонде нации и здоровье населения.

Абылгазиевское правительство, наверное, решило, что теперь может делать всё, стоило вчера депутатам расхвалить и сравнить кабмин с луной?! Правительство не извлекает уроков от прошлого. Сейчас к выступающим с протестами тонцам проявляют отношение в духе "вздумаете мешать – посмотрите..." До этого избивали людей, которые выступали с протестами в Ала-Буке и Кадамжае, проявляли издевательское отношение. Теперь очередь дошла до простых иссык-кульцев!

Абылгазиев должен одуматься, пусть не играет с огнём... Дороже здоровье населения и мир в народе!" - заявил Камчыбек Ташиев в своем комментарии.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org