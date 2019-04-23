Нужно повысить закупочные цены на молоко

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с деятельностью молокоперерабатывающего завода «Ак-Сут» в Московском районе Чуйской области.

Руководитель предприятия Кайрат Абдуллаев представил информацию о текущей деятельности завода, его производственных возможностях и принимаемых мерах по увеличению объема экспорта выпускаемой продукции.

Он сообщил, что аналогичные молокоперерабатывающие заводы были открыты и успешно развиваются в Ошской, Нарынской и Таласской областях.

Главе правительства продемонстрировали производственные цеха и продукцию, производимую на заводе.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев особо отметил, что правительство будет оказывать всяческое содействие экспортоориентированным предприятиям, которые выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, внося свой вклад в создание рабочих мест и решение социальных проблем на местах.

Глава правительства особо подчеркнул, что такие передовые компании должны применять новые стандарты сотрудничества с фермерами и крестьянскими хозяйствами и внедрять эффективные формы снабжения сырьем на взаимовыгодных условиях.

По словам премьер-министра, необходимо стимулировать отечественных фермеров налаживать производство и поставку качественного сырья в больших объемах.

«Необходимо повышать закупочные цены на молоко. В прошлом году закупочные цены на молоко в отдельных районах падали до 13 сомов за литр, и граждане обращались с просьбой помочь удержать цены на приемлемом уровне. Такая ситуация на рынке недопустима. Люди теряли надежду на получение должной прибыли», — сказал премьер-министр.

Руководитель предприятия Кайрат Абдуллаев выразил готовность повысить закупочные цены до 25 сомов за литр.

«Труд наших крестьян должен быть оправдан. Закупочные цены у населения разные и в силу деятельности посреднических структур — не всегда высокие. Такие предприятия должны искать возможности для повышения цен на приобретаемое молоко у населения. Это будет способствовать развитию производства и обеспечит стабильную поставку необходимого объема молока для предприятий. В свою очередь крестьяне получать достаточную прибыль от ведения хозяйства, возможность увеличить количество и качество поголовья, приобретать новые породы. Это очень важно для повышения и улучшения уровня жизни на селе», — сказал глава правительства.



Источник: газета «Кыргыз Туусу» №30 от 23.04.2019 / стр. 3, gezitter. org