Контрабандистов не задерживают, пока не велят их задержать

Депутаты ЖК один за другим спрашивали – насколько справедливы цены на ГСМ в Кыргызстане, в результате чего цены упали на 2,40 сома, хотя ожидалось снижение до 10 сомов.

О необходимости снижения цен до 10 сомов говорил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров. Неизвестно, какая муха их укусила, в общем, все разом заткнулись. Тем временем появились разговоры о том, что цены на горючее падают из-за контрабандной поставки ГСМ в страну. Не секрет, что ГСМ в нашу страну завозится контрабандным путем. Об этом можно судить по «автозаправкам под открытым небом», которые стоят вдоль трассы.

Недавно депутат Рыскелди Момбеков говорил в ЖК о незаконном ввозе горючего через пункт пограничного пропуска «Чон Капка». На следующий же день появились вести о задержании таких контрабандистов. Судя по всему, в нашей стране депутат должен что-то сказать в адрес власти, милиции, судьи или прокурора, или народ должен выйти на митинг, чтобы власти зашевелились. Нужно громко назвать чье-то имя, пристыдить. Иначе они бездействуют. Остается их колоть иголкой.

Источник: газета «Факты.kg» №16 от 23.04.2019 / стр. 4, gezitter. org