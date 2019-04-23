Активно обсуждается афера на дорогах

Но предыдущая власть прохладно отнеслась к такой информации.

До этого неоднократно и открыто говорилось о том, что турецкий бизнесмен, объявленный в международный розыск Турцией и Узбекистаном за мошенничество, победил в Кыргызстане на тендерах по проекту строительства дорог Тараз — Талас — Суусамыр и Ош — Баткен — Исфана. Но предыдущая власть прохладно отнеслась к такой информации.

Недавно по результатам расследования Министерства внутренних дел было установлено, что объявлен в международный розыск гражданин Турции, предприниматель Йылмаз Хун Эртугрул, который победил на тендерах и реализовывал в Кыргызстане крупные проекты по строительству дорог. Исламский банк развития в 2015 году выделил 17 млн 500 тысяч долларов льготного кредита на ремонт 75 километров трассы Тараз — Талас — Суусамыр. В тендере победила турецкая компания Йылмаза Хан Эртугрула «Чакыр Япы Санайи ве Тижарет». Кроме того, его компания стала субподрядчиком в проекте по строительству дороги Ош — Баткен — Исфана, где победила азербайджанская компания «Алке Иншаат Санайи». 21,31 млн долларов в упомянутом проекте было финансировано Исламским банком развития, а более 2,5 млн долларов было выделено из республиканского бюджета.

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков поинтересовался, кто позволил этим молодцам вывести крупную сумму денег из страны: «Эта компания наряду с Министерством транспорта и коммуникацией присвоила более 1 млн долларов. Доколе такие международные аферисты будут приходить к нам, работать на свое усмотрение и вывозить миллионы? Кто за этим стоит? Потому что уголовное дело было возбуждено. Но оно не сдвинулось с места», — вопрошается Момбеков.

Источник: газета «Факты.kg» №16 от 23.04.2019 / стр. 3, gezitter. org