"Думаю, комиссия поставит выше интересы народа"

Как заявил в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев, уровень созданной в связи с разведочными работами на Кызыл-Омпольском месторождении межведомственной комиссией высокий.

Народный избранник надеется, что правительственная комиссия будет работать открыто и прозрачно и вынесет справедливое решение.

"Потому что члены комиссии – патриоты. Думаю, что они выше поставят интересы народа и государства. В настоящее время на месторождении идут разведочные работы. Необходимо также поднять вопрос, на какой основе выдана лицензия", - сказал Карашев.

По мнению депутата, прежде чем отдавать лицензию на разработку или разведку, правительство должно провести изучение. Иными словами, лицезию надо выдавать компании, которая будут работать системно.

Отметим, до этого в интервью радио "Марал" директор Госагенства по охране окружающей среды и лесному хозяйству Абдыкалык Рустамов говорил, что судьба уранового месторождения будет зависеть от решения комиссии.





Источник: maralfm.kg, gezitter. org