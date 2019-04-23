"Думаю, комиссия поставит выше интересы народа"

Как заявил в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев, уровень созданной в связи с разведочными работами на Кызыл-Омпольском месторождении межведомственной комиссией высокий.
Народный избранник надеется, что правительственная комиссия будет работать открыто и прозрачно и вынесет справедливое решение.
"Потому что члены комиссии – патриоты. Думаю, что они выше поставят интересы народа и государства. В настоящее время на месторождении идут разведочные работы. Необходимо также поднять вопрос, на какой основе выдана лицензия", - сказал Карашев.
По мнению депутата, прежде чем отдавать лицензию на разработку или разведку, правительство должно провести изучение. Иными словами, лицезию надо выдавать компании, которая будут работать системно.
Отметим, до этого в интервью радио "Марал" директор Госагенства по охране окружающей среды и лесному хозяйству Абдыкалык Рустамов говорил, что судьба уранового месторождения будет зависеть от решения комиссии.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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