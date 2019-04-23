Предприниматель: Как понять арест за незаключенное соглашение?

"Как можно понять, что людей сажают за незаключенное соглашение?" – спросила на проходящем сегодня, 22 апреля, круглом столе на тему "Госзакупки, цифровизация, нацбезопасность" предприниматель Жылдыз Базакеева.

В ходе круглого стола прошло обсуждение действий ГКНБ по недавнему аресту замруководителя, статс-секретаря Государственной регистрационной службы и директора ГП "Инфоком".

"Я знакома с системой государственных закупок 18 лет. Как можно понять, что ГКНБ задерживает 3-х граждан на основании ещё не заключенного соглашения? После этого случая сотрудники данной системы уже не скрывают своего нежелания работать. Здесь нарушен закон. Мы участвуем в круглом столе с целью озвучить свою позицию по данному факту. Кажется, отдельным не нравится открытость и прозрачность процессов. Складывается впечатление, что вследствие этого намереваются поставить других людей взамен арестованных, чтобы в дальнейшем проводить нужные им действия", - сказала Базакеева.



Источник: super.kg, gezitter. org