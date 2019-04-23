Ведется сбор подписей против разработки урана

Гражданские активисты ведут онлайн-сбор подписей под петицией «Мы против разработки уранового месторождения на Иссык-Куле!»
На данный момент удалось собрать около 7 тысяч подписей. Инициатор сбора подписей в режиме онлайн, журналист Алена Хоменко рассказала о целях петиции.
«Так как все выступают против, я подумала о создании единой площадки для таких мнений. Сейчас у меня спрашивают: «Поможет ли петиция решить проблему?» Я надеюсь, что правительство учтет наше мнение. Вместе мы сила», - сказала она.
До этого местные жители выступали против разработки уранового месторождения Кызыл-Омпол в Кок-Мойнокском сельском округе Иссык-Кульской области.
Ведущее разведывательные работы на месторождении ОсОО «Юразия в Кыргызстане» - это совместное кыргызско-российское предприятие. Было выявлено, что на месторождении находятся запасы в 1632 тонны урана, 3338 тонн тория, 33 тысячи 800 тонн циркония и 4102 тонны титано-магнетита.
Для изучения вопроса была сформирована государственная комиссия. 20 апреля местные жители, встретившиеся с членами комиссии, потребовали не разрабатывать месторождение.
Источник: газета «13-квартал» №8 от 23.04.2019 / стр. 2
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