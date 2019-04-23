В Бишкеке в квартире нашли тело 40-летнего мужчины

В одной из квартир Бишкека нашли тело 40-летнего мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, спасателям пришлось вскрывать дверь.

Тело передали сотрудникам милиции. Подробностей произошедшего пока нет.



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