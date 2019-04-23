Детям Бишкека могут запретить гулять по бульвару Эркиндик. Инициатива аксакалов

Вице-мэр Бишкека по вопросам ЖКХ Рыспек Сарпашов встретился с аксакалами на бульваре Эркиндик для обсуждения и решения проблем, касающихся парковой зоны.
Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
В ближайшее время МП «Бишкекзеленхоз» посадит новую живую изгородь, Бишкексвет отремонтирует наружное освещение.
Одной из главных проблем, озвученных аксакалами, стал вопрос о демонтаже детских площадок на бульваре. По их мнению, гуляющие по бульвару влюбленные пары подают плохой пример для подрастающего поколения.
«Бульвар должен быть тихим и спокойным местом отдыха для бишкекчан, и дети должны играть в парках, детские площадки должны быть установлены во дворах. Вопрос о демонтаже и переносе детских площадок во дворы остается открытым и будет вынесен на обсуждение», — пояснили в мэрии.
Ранее на бульваре демонтировали батуты. На их месте посеян газон и посажены новые саженцы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/115701/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!