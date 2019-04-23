Детям Бишкека могут запретить гулять по бульвару Эркиндик. Инициатива аксакалов

Вице-мэр Бишкека по вопросам ЖКХ Рыспек Сарпашов встретился с аксакалами на бульваре Эркиндик для обсуждения и решения проблем, касающихся парковой зоны.

Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В ближайшее время МП «Бишкекзеленхоз» посадит новую живую изгородь, Бишкексвет отремонтирует наружное освещение.

Одной из главных проблем, озвученных аксакалами, стал вопрос о демонтаже детских площадок на бульваре. По их мнению, гуляющие по бульвару влюбленные пары подают плохой пример для подрастающего поколения.

«Бульвар должен быть тихим и спокойным местом отдыха для бишкекчан, и дети должны играть в парках, детские площадки должны быть установлены во дворах. Вопрос о демонтаже и переносе детских площадок во дворы остается открытым и будет вынесен на обсуждение», — пояснили в мэрии.

Ранее на бульваре демонтировали батуты. На их месте посеян газон и посажены новые саженцы.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/115701/