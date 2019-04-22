А.Калиев и Т.Бримкулов, по решению Первомайского районного суда, должны были выйти на свободу

Бишкек, “Саясат. kg”. На протяжении судебного процесса, по рассмотрению аварии на ТЭЦ г. Бишкек, подозреваемые и их адвокаты не признавали и не были согласны с обвинениями в аварии на тепловой станции и в нанесении материального ущерба ОАО “Электрические станции” и ОАО “Бишкектеплосеть”.

Подозреваемые и их защитники всячески и упорно не признавали и открещивались от виновности по статье 233 часть 2 (статья 221 часть 2) в новой редакции УК КР и всю вину возлагали на простых работников и на младший технический персонал ТЭЦ. Подсудимые обвиняли друг друга в угрозах, в семейно-клановых правлениях в энергокомпаниях и ради сохранения самих себя, желания выйти “сухими”, не стеснялись и не гнушались “фейковыми” информациями. Грызли и топили своих соратников по коррупционным сделкам и операциям, высокопоставленные чиновники энергетической отрасли, как “скорпионы”, помещенных в стеклянную банку. Из-за некомпетентности и непрофессионализма руководства ОАО “Бишкектеплосеть” в начальном исковом заявлении значилась сумма 80 млн. сомов, а затем уменьшилась до 26 млн. сомов. Теплоснабжающая организация не смогла или не захотела доказать суду размеры причиненного ущерба, из-за аварии на ТЭЦ. В следствии чего судебный орган исковое заявление ОАО “Бишкектеплосеть” оставил без рассмотрения. Финансовые претензии ОАО “Электрические станции” в сумме 8 млн. сомов районная судебная инстанция удовлетворила. Подсудимые должны выплатить этот объем ущерба, солидарно.Экс. глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и экс. исполнительный директор проекта модернизации ТЭЦ г. Бишкек Темирлан Бримкулов, согласно решения судьи Первомайского районного суда г. Бишкек, сроки лишения свободы истекли и их должны были освободить из зала суда. Но так как они дополнительно являются обвиняемыми, по уголовному делу в коррупции, при проведении модернизации Бишкекской тепловой станции, они оставлены под стражей. Действующий первый зам. председателя Нацэнергохолдинга Нурлан Садыков, по постановлению суда вышел бы на свободу из зала судебного заседания. Но так как он находился, на время судебного процесса, под подпиской о невыезде и срок лишения свободы исчисляется со дня оглашения приговора.Нурлан Садыков до последнего дня исполнял функции первого зам. главы Нацэнергохолдинга.

Нанеоднократные предложения и требования активистов гражданского общества и некоторых общественных деятелей об временном отстранении первого зам. руководителя энергетической отрасли КР, на время проведения судебных заседаний, главы НЭХК, ГКПЭН и курирующий первый вице-премьер-министр не приняли никаких мер в отношении подсудимого Нурлана Садыкова. Экс. директор ТЭЦ г. Бишкек Омуркул улуу Нурлан и экс. главный инженер ТЭЦ г. Бишкек Нургазы Курманбеков после оглашения постановления судьи были взяты под стражу, в зале районного суда. И срок наказания считается с 19 апреля 2019 г., так как они находились, под подпиской о невыезде. Экс. генеральный директор ОАО “Электрические станции” УзакКыдырбаев будет содержаться в тюрьме меньше года. Возможно, он в ближайшее время выйдет на условно-досрочное освобождение (УДО).

Экс. первый зам. генерального директора ОАО “Электрические станции” БердибекБоркоев получил окончательный срок наказания 8 лет. Первомайский районный суд г. Бишкек 19 апреля 2019 г. отменил ранее вынесенные решения отдельных инстанций. Этот же суд 22 января 2019 г. вынес приговор по уголовному делу “О незаконном проведении тендера по ремонту ТЭЦ”- бывшему первому зам. генерального директора ОАО “Электрические станции” БердибекуБоркоеву по лишению свободы на 7 лет и 6 месяцев. Последний суд добавил всего 6 месяцев к прежним решениям судов, но снизил срок заключения на 2 года. Апелляцию на решение Первомайского районного суда г. Бишкекстороны обвинения и защиты должны представить в течении 10 (десяти)суток, со дня оглашения постановления в Бишкекский городской суд. Так как адвокаты подсудимых не согласны приговором районного суда и считают его неправомерным, тем самым намерены обжаловать это постановление судебной инстанции. Судебные заседания городского суда продляться не менее года. И если судебная коллегия посчитает время нахождения обвиняемых в исправительных колониях 1 день за 3 дня. То в начале следующего года УзакКыдырбаев, Нурлан Садыков, Омуркул улуу Нурлан, Нургазы Курманбеков выйдут на свободу. Нанесен многомиллионный ущерб государству и жителям г. Бишкек, а возмещение составляет 11 (одиннадцать) млн. сомов. Возможно, руководство ОАО “Бишкектеплосеть” “специально” некачественно и нетщательно подготовило исковое заявление, по возмещению материального ущерба.

Наверное, автоматически сработал инстинкт самосохранения и “энергетическая” круговая порука. Материальный и моральный ущербы,в связи аварией на ТЭЦ - самые холодные, зимние дни-потребителям и плательщикам электрической и тепловой энергии столицы республики, были явно на лицо.

Общественный деятель Р. Умбеталиев.