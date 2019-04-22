ГАООС и ЛХ: Заявление Совета безопасности о том, что якобы в загранпоездки выезжают некомпетентные должностные лица, не соответствует действительности

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) опровергает информацию Совета безопасности о том, что якобы в загранпоездки выезжают некомпетентные должностные лица.

Кыргызстан является полноправным членом 12 международных природоохранных конвенций и 4 протоколов, а также Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

На технические совещания, семинары, тренинги направляются ответственные специалисты соответствующих структурных подразделений ГАООС и ЛХ для повышения квалификации и для обмена опытом, а также за практической реализации международных природоохранных конвенций.

Программа тренинг-курсов разработана таким образом, что курс обучения проходит в несколько этапов. В этой связи на некоторые курсы отправляются одни и те же сотрудники для обеспечения устойчивости обучения по учебным программам.

Кроме того, секретариатами конвенций в целях эффективной реализации международных природоохранных конвенций в рамках своей деятельности периодически проводятся мероприятия различного уровня по обмену опытом, повышению потенциала стран (форумы, конференции, семинары, круглые столы, технические совещания, тренинг курсы и т. д.), в которых принимают участие ответственные и компетентные сотрудники ГАООС и ЛХ.

В соответствии с Законом КР «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики КР» от 4 июля 2012 г. № 96, все служебные командировки сотрудников ГАООС и ЛХ согласовываются с МИД, а также отчеты об участии в мероприятиях своевременно и в установленном порядке направляются в МИД.

В целях эффективного осуществления реализации государственной политики, а также государственное регулирование радиационной безопасности, ГАООС и ЛХ был разработан и утвержден правительством КР «План мероприятий по регулированию вопросов в области радиационной безопасности Кыргызской Республики».

В рамках осуществления технического сотрудничества с МАГАТЭ и успешной реализации Плана мероприятий, а также для эффективного взаимодействия с министерствами и ведомствами был привлечен на основании трудового договора консультант-эксперт в качестве внештатного сотрудника, который смог построить плодотворную коммуникацию с МАГАТЭ. При непосредственном его участии проведен программный и финансовый анализ текущей ситуации сотрудничества Кыргызстана с МАГАТЭ, выявлены слабые стороны, в результате чего совместно с Министерством финансов КР был разработан механизм выплаты долгов.

По результатам проведенной работы, министерства и ведомства, вовлеченные в реализацию национальных проектов, выполнили часть обязательств, и долг Кыргызской Республики перед МАГАТЭ был погашен в полном объеме. 2008-2018 годы были одобрены проекты МАГАТЭ по Кыргызской Республике на общую сумму-2 млн. 526 тыс. 180 евро. Доля Кыргызстана (5 %) по участию в данных проектах составляла-126 тыс. 309 евро.

На полях 62-ой Генеральной конференции МАГАТЭ, который в 2018 году проходил в городе Вене была подписана Странова рамочная программа по сотрудничества Кыргызстана с МАГАТЭ, а также по итогам прошлого года Кыргызстан признан одним из лучших стран в мире по исполнению Национальных проектов МАГАТЭ.

Что касается командировки помощника и по совместительству водителя директора ГАООС и ЛХ, который был командирован в 2017 году в Женеву, то он имеет высшее образование по специальности «Экология и природопользование» и работает в системе охраны окружающей среды уже более 17 лет. Принимая во внимание его опыт работы в качестве инспектора охраны окружающей среды он был командирован на рабочую встречу в рамках разработки совместного проекта по отходам ДДТ (вопросы уничтожения СОЗ-отходов в могильниках). В настоящее время разработка данного проекта на стадии завершения, начало реализации планируется на конец текущего года.