От 2,5 до 4 лет получили главные энергетики страны за аварию на ТЭЦ Бишкека

Время, проведенное Айбеком Калиевым, Темирланом Бримкуловым и Узаком Кыдырбаевым в предварительном заключении, засчитают день за три, Бердибеком Боркоевым – за два дня

Первомайский суд вынес приговор по делу Айбека Калиева, Темирлана Бримкулова, Бердибека Боркоева, Узака Кыдырбаева, Омуркул уулу Нурлана, Нурлана Садыкова и Нургазы Курманбекова по аварии на ТЭЦ Бишкека.

В ходе прений гособвинение попросило переквалифицировать действия обвиняемых из статьи 221 части в редакции 1997 года на статьи 233 части 2 Уголовного кодекса КР новой редакции и признать виновными в заявленных обвинениях.

При оглашении приговора судья Эмиль Каипов зачитал, что суд признал:

- Айбека Калиева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 233 части 2, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в 1000 расчетных показателей или 100 тыс. сомов. Срок отбытия наказания считать с 18 апреля 2018 года. Срок предварительного заключения зачесть из расчета день за 3;

- Нурлана Садыкова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 233 части 2, и назначил наказание в виде сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. Подписку отменить и взять под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания считать с 19 апреля 2019 года;

- Темирлана Бримкулова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 233 части 2, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. Срок отбытия наказания считать с 3 апреля 2018 года. Срок предварительного заключения зачесть из расчета день за 3;

- Узака Кыдырбаева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 233 части 2 по 1 эпизоду назначить наказание сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. По 2 эпизоду назначить наказание на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. Путем частичного сложения назначить наказание на 4 года со штрафом в 150 тыс. Срок отбытия наказания считать с 1 апреля 2018 года. Срок предварительного заключения зачесть из расчета день за 3;

- Бердибека Боркоева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 233 части 2 по 1 эпизоду назначить наказание на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. По 2 эпизоду назначить наказание на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. Путем частичного сложения назначить наказание на 4 года со штрафом в 150 тыс. Условное наказание по приговору городского суда от 15 марта 2019 года отменить. Окончательно назначить наказание сроком на 8 лет со штрафом в 150 тыс. сомов. Срок отбытия наказания считать с 3 марта 2018 года. Срок предварительного заключения зачесть из расчета день за 2;

- Омуркул уулу Нурлана виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 233 части 2 по 1 эпизод назначить наказание на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. По 2 эпизоду назначить наказание на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. Путем частичного сложения назначить наказание на 4 года со штрафом в 150 тыс. Подписку отменить и взять под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания считать с 19 апреля 2019 года;

- Нургазы Курманбекова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 233 части 2 по 1 эпизод назначить наказание на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. По 2 эпизоду назначить наказание на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тыс. сомов. Путем частичного сложения назначить наказание на 4 года со штрафом в 150 тысяч. Подписку отменить и взять под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания считать с 19 апреля 2019 года.

Авария на столичной ТЭЦ произошла 26 января 2018 года.

По данным пресс-службы ОАО «Электрические станции», из-за временного отказа оборудования подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов нагрузку на несколько дней снизили с 340 МВт до 154 МВт.

30 января 2018 года стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Создали депутатскую рабочую группу, по итогам работы которой Жогорку Кенеш 14 мая 2018 года опубликовал постановление № 2408-VI «Об итогах работы временной комиссии ЖК КР по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ 26 января 2018 года и расследованию рационального использования кредита в размере 386 млн долларов США, полученного для реабилитации Бишкекской ТЭЦ в 2014 году, созданной постановлением ЖК КР от 31 января 2018 года № 2221-VI».

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