Адиль Турдукулов: На митинг в поддержку Текебаева пойду не от партии СДПК

Гражданский активист напомнил, что уже неоднократно принимал участие в акциях протеста в поддержку заключенного политика
Член политсовета СДПК, гражданский активист Адиль Турдукулов пояснил Vesti.kg, что намерен принять участие в предстоящем мирном митинге в поддержку заключенного Омурбека Текебаева не от лица партии.
- Я лично собираюсь принять участие в митинге в поддержку Омурбека Текебаева, - уточнил активист. - Члены партии не собираются принимать участие в данной акции протеста. Я буду участвовать там не от СДПК. Если вы помните, мы («Ата Мекен» и гражданское общество) три года назад организовывали очень масштабные митинги в поддержку Текебаева и других политзаключенных как перед зданием ГКНБ, так и на старой площади. Я лично продолжаю делать это.
Поясним, на днях официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева сказала Vesti.kg, что «социал-демократы» не собираются принимать участие в акции протеста, которую организовывают сторонники заключенных политиков Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова.
Указанный митинг пройдет 23 апреля. Организаторами выступают партии «Ата Мекен» и «Мекенчил». По словам инициаторов акции протеста, ожидается участие более 6 тысяч человек.
VESTI.KG
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