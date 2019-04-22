Адиль Турдукулов: На митинг в поддержку Текебаева пойду не от партии СДПК

Гражданский активист напомнил, что уже неоднократно принимал участие в акциях протеста в поддержку заключенного политика

Член политсовета СДПК, гражданский активист Адиль Турдукулов пояснил Vesti.kg, что намерен принять участие в предстоящем мирном митинге в поддержку заключенного Омурбека Текебаева не от лица партии.

- Я лично собираюсь принять участие в митинге в поддержку Омурбека Текебаева, - уточнил активист. - Члены партии не собираются принимать участие в данной акции протеста. Я буду участвовать там не от СДПК. Если вы помните, мы («Ата Мекен» и гражданское общество) три года назад организовывали очень масштабные митинги в поддержку Текебаева и других политзаключенных как перед зданием ГКНБ, так и на старой площади. Я лично продолжаю делать это.

Поясним, на днях официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева сказала Vesti.kg, что «социал-демократы» не собираются принимать участие в акции протеста, которую организовывают сторонники заключенных политиков Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова.

Указанный митинг пройдет 23 апреля. Организаторами выступают партии «Ата Мекен» и «Мекенчил». По словам инициаторов акции протеста, ожидается участие более 6 тысяч человек.

VESTI.KG