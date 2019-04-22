МВД не станет выяснять, кто готовил возможные провокации к приезду Бабанова

«Он не приехал, вопрос снят»
МВД не будет разбираться в том, кто готовил провокации к приезду экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова на родину. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
- У нас была оперативная информация о том, что готовятся провокации, однако Бабанов не прилетел, соответственно вопрос отпал сам собой, - пояснили в Министерстве внутренних дел.
Напомним, перед приездом Омурбека Бабанова его сторонники заявили о намерении провести митинги в четырех городах республики.
Вместе с тем МВД обратилось к организаторам массовых акций с тем, что в случае несоблюдения регламентируемых требований инициаторы, организаторы и активные участники митингов будут нести ответственность в соответствии с законодательством.
«Имеются оперативные данные, что деструктивные политические силы попытаются дестабилизировать и провоцировать митингующих. Со своей стороны МВД будет принимать необходимые меры и проводить скоординированные действия, в том числе в целях определения факторов риска во избежание провокаций и недопущения возникновения угрозы безопасности граждан», - информировало ведомство.
Однако позже какой-либо информации о том, кто же именно или какая конкретно политическая группа вынашивала план по дестабилизации обстановки, так и не появилось.
Напомним, Омурбек Бабанов намеревался вернуться в Кыргызстан 13 апреля, но утром, в день вылета, он отменил свой визит на родину, сославшись на то, что не желает кровопролития. Политик объяснил, что в последний момент к нему начала поступать информация о готовящихся провокациях на митингах в его поддержку.
VESTI.KG
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