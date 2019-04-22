Теперь в Джалал-Абаде пропал 5-летний ребенок. Его ищут 133 человека

Теперь в Джалал-Абаде ищут 5-летнего ребенка.
Его ищут 133 человека. Об этом Kaktus.media сообщили в МЧС КР.
Как уточняется, 20 апреля, к спасателям обратились родители мальчика 2014 года рождения И.Э. Родители сообщили что 19 апреля, примерно в 17:00 в селе Акман Базар-Коргонского района пропал их сын. Родители мальчика также обращались в милицию с просьбой найти ребенка.
В МЧС пояснили, что нет свидетелей того, что мальчик упал в реку. Но спасатели на всякий случай провели мероприятия в канале Акман, который ведет к водохранилищу. Но поиски не дали результатов.
Поисками мальчика занимаются 40 спасателей, 28 милиционеров, и 65 местных жителей в их числе родственники мальчика, всего 133 человека. Сегодня, 22 апреля 2019 года поиски ребенка продолжились.
Напомним, что 11 апреля 5-летний ребенок упал в канал Ат-Башы в селе Константиновка. ребенка искали 148 спасателей из Кыргызстана и Казахстана. Нашли ребенка 19 апреля 2019 года, спустя 8 суток.
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