Мужчина избивал жену поленом и убил четырехмесячную дочь. Вынесен приговор

Тонский районный суд приговорил мужчину, нечаянно убившую дочь поленом, к 8 годам лишения свободы.

Об этом редакции Kaktus.media рассказали в пресс-службе Иссык-Кульского областного суда.



Напомним, 28 декабря 2018 года в Тонском районе Иссык-Кульской области пьяный мужчина избивал жену поленом. Когда он пытался попасть в нее в очередной раз, удар пришелся на четырехмесячного ребенка, который был на руках у женщины. В результате полученных травм четырехмесячная девочка скончалась.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть" УК КР. У семейной пары есть еще сын, которого забрали родственники.

Приговором Тонского районного суда от 11 апреля 2019 года мужчина признан виновным и лишен свободы сроком на 8 лет.



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