Ответ экспертизы, была ли водитель машины, упавшей с моста, пьяной

Сегодня ночью примерно в 3.30 утра автомобиль Хонда упал на проспект Манаса с моста по улице Льва Толстого.
Об этом VB.KG сообщили в УОБДД столицы.
- Водитель Р.А., управляя автомашиной Honda CRV, двигаясь по улице Льва Толстого в восточном направлении на пересечении с проспектом Манаса совершил наезд на препятствие. В результате этого автомобиль упал с моста, водителя увезла карета "Скорой помощи", - рассказали в УОБДД Бишкека.
По данным милиции, за рулем находилась женщина. Экспертиза не обнаружила в ее крови алкоголя. Одна из версий произошедшего, что водитель уснула за рулем.
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