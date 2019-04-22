Бедные родственники. Что Матраимовы указали в своих декларациях

В Налоговой службе не исключают, что в декларации о доходах аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов сделал опечатку.

В частности, речь идет о недвижимости, которую указал последний. Так, дом у него записан площадью всего лишь в 10 кв. метров. Об этом редакции VB.KG пояснили в ГНС.



С другой стороны, даже 10 кв. метров жилплощади - это уже что-то, если учесть, что в графе близких родственников Тилека Матраимова не указано никакой недвижимости. Также в собственности акима нет никакого автомобиля. Из движимого имущества есть разве что только скот: лошади, крупный и мелкий рогатый скот. За 2017 год он заработал 1,5 миллиона сомов.

То, что у близких родственников Тилека Матраимова нет никакой жилплощади, доказывает хотя бы декларация его родного брата, депутата Искендера Матраимова. Так, за год народный избранник заработал 746 тысяч 994 сома. В личной собственности нет никакой недвижимости. Только родственники владеют жилплощадью размером 1385 кв. метров. Из движимого имущества депутат указал мебель, компьютеры, фото- и аудиотехнику.





Декларации еще одного их брата, экс-заместителя Таможенной службы Райымбека Матраимова нет в открытом доступе. Как пояснили в ГНС, ее нет на сайте ведомства, так как в настоящий момент он не занимает никакой государственной должности. В СМИ есть только данные его декларации за 2016 год, согласно которым Райымбек Матраимов является владельцем квартиры площадью 56,7 кв. метра. У его родственника есть жилплощадь 39 кв. метров, коттедж в 190 кв. метров и автомобиль Lexus GX 460 2014 года.

В обществе хорошо знают и другого члена их семьи - Исламбека Матраимова, который в финансовой полиции занимает должность начальника управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП. Его данные о доходах нигде не указаны.

Напомним, именно ГСБЭП уже 4 месяц ведет проверку имущества Райымбека Матраимова.

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