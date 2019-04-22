В Кыргызстане уменьшилась площадь пастбищ. Минсельхоз будет выяснять почему

В Кыргызстане за последние 10 лет площадь пастбищ уменьшилась на 167 тысяч гектаров.
Об этом сообщает департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства при Минсельхозе.
По данным ведомства, в 2008 году общая площадь пастбищ составляла 9 миллионов 174 тысячи 400 гектаров. В 2019-м этот показатель составил 9 миллионов 7 тысяч 504 гектара. Причиной сокращения площадей может быть расширение территорий сел.
Отмечается, что на установление точных причин сокращения площади пастбищ требуется время. В некоторых регионах зарегистрированы случаи возврата государству незаконно отданных земель.
В Кыргызстане 9,6 миллиона гектаров пастбищных земель, но 500 тысяч из них непригодны для выпаса.
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