Добыча урана на Иссык-Куле. Милиция призывает не поддаваться на провокации

На урановом месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области пройдет встреча межведомственной комиссии с местным населением.

Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.





Уточняется, что обстановка в селе Кызыл-Омпол и на самом месторождении стабильная.

«Никакого противостояния на месторождении и в близлежащем селе нет. УВД Иссык-Кульской области просит не поддаваться на провокации, а также напоминает, что за распространение ложной информации есть уголовная ответственность», — сообщили в УВД.

Ранее в социальных сетях, а также мессенджерах распространяли информацию о том, что активисты Иссык-Кульской области планируют блокировать дорогу к урановому месторождению Таш-Булак.

Напомним, компания «ЮрАзия» собирается добывать уран на месторождении Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате (КГРК).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/115545/



