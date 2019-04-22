Добыча урана на Иссык-Куле. Милиция призывает не поддаваться на провокации

На урановом месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области пройдет встреча межведомственной комиссии с местным населением.
Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.
Уточняется, что обстановка в селе Кызыл-Омпол и на самом месторождении стабильная.
«Никакого противостояния на месторождении и в близлежащем селе нет. УВД Иссык-Кульской области просит не поддаваться на провокации, а также напоминает, что за распространение ложной информации есть уголовная ответственность», — сообщили в УВД.
Ранее в социальных сетях, а также мессенджерах распространяли информацию о том, что активисты Иссык-Кульской области планируют блокировать дорогу к урановому месторождению Таш-Булак.
Напомним, компания «ЮрАзия» собирается добывать уран на месторождении Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате (КГРК).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/115545/
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