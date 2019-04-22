Появилась новая информация о разбитой выстрелом камере "Безопасного города"

Расстрелянная камера "Безопасного города" располагалась в Кеминском районе Чуйской области.

Об этом порталу SUPER.KG сообщили из компании "Вега".

По информации, выстрел в камеру был произведён 14 апреля неизвестными лицами. "Камера должна была заработать в активном режиме с 15 апреля. Мы написали заявление в милицию, по данному факту заведено уголовное дело по статье "Причинение ущерба имуществу". Разбитая выстрелом камера непригодна, вместо неё установлена новая камера. В настоящее время она функционирует. Идет подсчет причиненного ущерба", - сообщили из компании.

Источник: super.kg, gezitter. org