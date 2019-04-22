В ремонтных работах Исторического музея лежит коррупция не меньше, чем на ТЭЦ?

До этого широко говорилось, что в ремонтных работах Исторического музея имела место коррупция, не уступающая коррупции на ТЭЦ.

Объявлялось о закупке мебели и экспонатов по крайне высоким ценам. К примеру, узнали, что каждая из 58 единиц инсталляций из дерева была оценена по 600 долларов, два деревянных макета коня оценены по 14 тысяч долларов. Поздней следственные органы возбудили уголовное дело по статье 303 УК КР (коррупция). Узнали о предъявлении обвинения на этом основании 6 чиновникам. Это – Сапар Исаков, Алмаз Абдыкаров, Улукбек Матисаков, Мира Карыбаева, Айбек Атамбеков и Айдарбек Мендеев. Судя по информации генерального прокурора, от этих дел государственному бюджету нанесен ущерб в 247 млн сомов. Из них 101,6 млн сомов – от коррупции в музее, а 145,9 млн сомов – от коррупции в ремонте ипподрома.

Источник: газета «De факто» №15 от 19.04.2019/стр.5, gezitter. org