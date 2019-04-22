Гражданин Турции Йылмаз Эртугрул сажает Кыргызстан в калошу

Йылмаз Эртугрул, который сбежал из Турции в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него в Турции, делает в Кыргызстане что хочет, посадил страну в калошу.

Даже правоохранительные органы Узбекистана объявили этого молодца в международный розыск. Наши органы закрывают глаза на уголовное дело Эрктугрула, не сажают за решетку. Другими словами, в 2013 году он нашел подход к Икраму Илмиянову, победил на тендере по строительству дороги Ош - Баткен - Исфана. Затем у него разыгрался аппетит, при поддержке Икрама в 2015 году победил в тендере на 22 млн долларов по строительству участка дороги Суусамыр - Талас - Тараз, пообещав выполнить работу за 17 млн долларов. Он оставил себе 6 млн долларов из 17 млн долларов, обратился к гражданину Мирлану Исагалиеву. Попросил отстроить участок дороги за 10 млн долларов, пообещав заплатить 11 млн долларов. Из этой суммы они вытащили 1 млн долларов, не проложив щебень под дорогу, проложив асфальт ночью. Объяснили это тем, что таласцы требуют отстроить арку и расходы их возросли. Эксперты посчитали, что нанесенный ущерб государству составил 762 тысячи долларов. В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении Эртугрула, его посадили. Но через два дня он вышел на свободу. Сообщается, что он дал на лапу бывшему министру транспорта Жамшитбеку Калилову и Икраму Илмиянову из вышеуказанных 6 млн долларов.

Источник: газета «Фабула пресс» №12 от 19.04.2019 / стр. 3, gezitter. org