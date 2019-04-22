Из рук президента получил орден «Данк».
Депутат из фракции «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов проснулся ото сна, начал говорить о правах Текебаева. Скользит, словно мыло, чтобы броситься в глаза народа, одним из первых сказал генпрокурору Откурбеку Джамшитову: «Нужно пересмотреть дело Текебаева». Интересно то, что когда посадили Текебаева, он занимался интригами, желая стать лидером фракции «Ата Мекен». Из рук президента получил орден «Данк». Теперь аккуратно подхалимствует, на случай, если Текебаева освободят. Смельчак, как оказалось…
Источник: газета «Фабула пресс» №12 от 19.04.2019 / стр. 3, gezitter. org
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