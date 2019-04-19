В Кыргызстане завершился зимний учет диких животных. Наблюдается увеличение голов архара Северцова

Бишкек, "Саясат. kg". Иссык-Кульской области в прошлом году зимовали 18 голов марала.
Сотрудники Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) провели зимний учет диких животных во всех регионах Кыргызстана.
В целях комплексного учета диких животных и птиц привлечены сотрудники ГАООС и ЛХ, ученые Национальной академии наук КР и егеря на местах.
В ходе зимнего учета диких животных в Иссык-Кульской, Таласской, Жалал-Абадской, Ошской области, Нарынской и Чуйской области с помощью специальной техники обнаружили снежного барса, медведя, марала, архара Марко Поло, горного козерога, косули, рысь, манула, кабана, зайца, сурка, горностай, ласка, лисица, волка, улара, фазана, куропатка, шакала, а в Баткенской области кроме этих диких животных, встретили более 33 голов архара Северцова. Если количество голов архара Северцова в 2017 году было лишь 17, то 2018 году их количество составило более 33.
Также необходимо отметить, что впервые в прошлом году Ак Сууйском районе Иссык-Кульской области в прошлом году зимовали 18 голов марала.
По итогам проведенного зимнего учета видно, что с каждым годом наблюдается увеличение количество диких животных и птиц.
С мая и до конца июня начнется летний учет диких животных. Все полевые работы проходят в соответствии утвержденным графиком директора ГАООС и ЛХ Абдыкалыка Рустамова.
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