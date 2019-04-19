В Бишкеке продолжится суд над преподавателем за комментарий в «Фейсбуке»

Бишкек, "Саясат. kg". В Первомайском районном суде продолжится суд по делу преподавателя КГУСТА Темира Болотбека, обвиняемого в разжигании межнациональной розни.
По мнению гособвинения, в словах преподавателя Кыргызского государственного университета строительства, техники и архитектуры (КГУСТА), сказанных во время одной из дискуссий, где он некоторых пользователей назвал «совком» и предложил всем его любителям «свалить в рашку», обнаружены призывы к возбуждению межнациональной вражды.
Как рассказала «Азаттыку» отслеживающая процесс гражданский активист Бурул Макенбаева, на сегодняшнем заседании продолжится заслушивание экспертов. «Сегодня выступит еще один эксперт – Зайнидин Курманов. Допрошенные ранее сказали, что в словах подсудимого нет призывов к межнациональной, религиозной или расовой вражды», - сказала Макенбаева.
В начале 2018 года Госкомитет национальной безопасности возбудил против преподавателя вуза уголовное дело, обвинив его в «возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды». Сам Темир Болотбек, обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, он высказывал личное мнение в «Фейсбуке» без дискриминации представителей национальностей.
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