Жолдубаева: Министра юстиции 3 раза предупреждали насчет Абдрахманова

СДПК под руководством Алмазбека Атамбаева не раз предупреждала руководство Министерство юстиции по поводу незаконности действий Сагынбека Абдрахманова.

Об этом редакции VB.KG заявила официальный представитель и член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.



По ее словам, юрист партии лично встречался с заместителем министра юстиции Есеналиевым, которого предупреждал, что Сагынбек Абдрахаманов незаконно избранный глава СДПК, и его данные в партийный реестр вносить ни в коем случае нельзя.



- Абдрахманов отправил уведомление о смене руководителя. В Минюсте должны были проверить законность его избрания. Мы три раза посылали официальные письма на имя главы ведомства. Замминистра юстиции заверил нашего юриста, что все будет в рамках закона. Потом наш представитель встречался с начальниками отделов. То есть все они были в курсе, что Сагынбек Абдрахманов незаконно избранный руководитель партии. Получается, в госоргане выполнили политический заказ. Все эти моменты мы отразили в нашем заявлении в Генпрокуратуру, - пояснила Жолдубаева.

В главном надзорном органе подтвердили VB.KG, что заявление от председателя СДПК Алмазбека Атамбаева с просьбой привлечь к ответственности руководство Министерство юстиции к ним поступило еще вчера, и в настоящее время находится на рассмотрении.

Напомним, возмущение сторонников Атамбаева вызвал тот факт, что в базе партий Министерства юстиции КР руководителем СДПК значится уже Сагынбек Абдрахманов.

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